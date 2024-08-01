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Türkiye
İHA 01.08.2024 09:50

İstanbul’da kontrolsüz şerit değiştirip kaza yaptı, aracın arkasındaki yazı dikkat çekti

İstanbul Büyükçekmece’de ticari minibüs sürücüsü kontrolsüz şekilde şerit değiştirerek yol kenarındaki kanala girdi. Araç, bir iş yerinin duvarına çarparak durdu. Aracın arkasındaki "Demir gibi kollarım, hiç affetmem sollarım" yazısı ise dikkat çekti.

İstanbul Büyükçekmece’deki kaza, dün akşam saatlerinde Çatalca Yolu Tepekent ışıklar mevkisinde yaşandı. Ticari minibüs sürücüsü kontrolsüz şekilde şerit değiştirerek yol kenarındaki kanala girdi. Araç, bir iş yerinin duvarına çarparak durdu.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza yerine ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulans tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. “Hiç affetmem sollarım” Yaşanan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarında kaydedildi. Görüntülerde sürücünün kontrolsüz şerit değiştirmesi ve sonrasında kaza yaptığı anlar yer aldı.

İstanbul’da kontrolsüz şerit değiştirip kaza yaptı, aracın arkasındaki yazı dikkat çekti

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