Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir alüminyum fabrikasında patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bir makinedeki gaz sıkışmasından kaynaklandığı tahmin edilen patlamada 4 kişi yaralandı.

Hastaneye sevk edilen yaralılardan biri doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.