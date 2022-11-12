Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır OSB'de bir fabrikada patlama: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Diyarbakır'da bir alüminyum fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir alüminyum fabrikasında patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bir makinedeki gaz sıkışmasından kaynaklandığı tahmin edilen patlamada 4 kişi yaralandı.
Hastaneye sevk edilen yaralılardan biri doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır’da bir alüminyum fabrikasında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Palamaya ilişkin son detaylar @trthaber’de.https://t.co/1JBGPpCfkB pic.twitter.com/gZNHdifzk5— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 12, 2022
Etiketler: Diyarbakır OSB
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