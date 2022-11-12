Erzincan'da 1992 yılında meydana gelen depremde 8 bin 57 bina yıkıldı. 653 kişinin hayatını kaybettiği depremde 3 bin 850 kişi de yaralandı.

Depremin teravih namazı kıldıkları sırada birden bire çok şiddetli bir şekilde olduğunu anlatan Depremzede İlhan Terzioğlu, "Bina çöktü yani alt taraf, bir üst taraf kalmıştı. Bir saat, bir buçuk saat sonra anca çıkabildik, kendi aletlerimizle. Tabii ayakkabı yok, bir şey yok, herkes evine koşmaya başladı." dedi.

O dönemin şartlarında devletin imkanları seferber edildi. Enkaz altındakiler kurtarılmaya çalışıldı, çadırlar kuruldu.

Arkadaşlarıyla birlikte evlerine yakın bir yerde çadır kurduklarını aktaran Terzioğlu, o çadırda 60 gün kaldıklarını söyledi.

Erzincanlılar kayıplarını hiç unutmadı. Terzi Baba Mezarlığı'nda deprem şehitleri için anıt yapıldı.

Türkiye'nin en büyük depremi 32 bin 968 can aldı

Erzincan 1939 yılında da Türkiye'nin en büyük depremi ile sarsıldı. Sadece Erzincan değil çevre illerde de büyük hasar oluştu.

7,9 büyüklüğündeki depremde Erzincan adeta yerle bir oldu. Ayakta kalan az sayıda binalardan biri de tren garı oldu. Bina, o dönemde hastane olarak da hizmet verdi.

27 Aralık'ta meydana gelen depremin bilançosu ağır oldu. 52 saniye boyunca süren depremde 116 bin 720 bina yıkıldı. 32 bin 968 kişi bu felakette hayatını kaybetti.

Haber: Mustafa Bildir

Kamera: Cahit Yıldırım