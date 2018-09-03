Diyarbakır Hazro'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Diyarbakır Hazro Çitlibahçe Köyü sınırları içerisinde gerçekleştirilen operasyonda, bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla çatışmaya girdiği belirtildi.

Çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirilidi.

2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 8 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade tüfeği şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 99 adet 7,62 mm. fişek, 1 adet 7,65 mm fişek, 1 el dürbünü, 1 radyo, 1 masonet kelepçe, 4 büyük tüp, 1 şemsiye, 2 sırt çantası, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliğindeki silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alındı. El bombaları, patlayıcı madde imha timleri tarafından imha edildi.

Kaynak: DHA