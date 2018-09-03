PKK'nın 2 sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Hazro Çitlibahçe Mahallesi’nde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından bugün gerçekleştirilen SİHA destekli operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne mensup 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Teröristlerden birinin, 2011'de PKK/KCK'ya katılan ve terör örgütü içerisinde Diyarbakır, Bingöl, Batman, Elazığ, Bitlis, Muş illeri sözde Orta Saha Maliye/Cephane Birimi Sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve bir milyon lira ödülle "Terörden Arananlar Listesi"nde "yeșil" kategoride yer alan, "Haki, Hakkı" kod adlı Deniz Yüksel olduğu tespit edildi.

Ölü ele geçirilen teröristin, terör örgütü propagandası yapma, silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte bilerek isteyerek yardım etme gibi toplam 11 suçtan arama kaydının bulunduğu belirlendi.

Açıklamada ayrıca teröristin, Diyarbakır Lice Kutlu Mahallesi Kerpiçören mezrasında ikamet eden 3 şahsın, 14 Temmuz 2017 günü kaçırılarak ölümle tehdit edilmesi ve 15 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Hazro ilçesi Ormankaya ile Çitlibahçe mahalleleri arasında bulunan karayolu üzerinde, 2 vatandaşın elleri arkadan bağlı şekilde öldürülmesi olaylarının faillerinden biri olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Gri kategorideki terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı ayrıca, 300 bin TL ödülle "Terörden Arananlar Listesi”nde gri kategoride yer alan teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“PKK /KCK Terör Örgütünün kırsal alanında faaliyet yürütmekte iken örgütten kaçarak Irak KDP güçlerine teslim olan 4 erkek terörist, TSK/Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından dün Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Teslim olan teröristlerden Adıl kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu'nun “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan arandığı ve 300 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesinde “Gri kategoride" olduğu belirlendi. Kamuoyuna saygıyla duyulur.”

Kaynak: TRT Haber