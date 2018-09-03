Anadolu Ajansı'nın 13. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi başladı

Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak uluslararası operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "13. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı.

Anadolu Ajansı Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Hayri Çetinkuş, Polis Akademisi'nin Anıttepe yerleşkesindeki açılış dersinde yaptığı konuşmada, savaş muhabirliği eğitiminin uluslararası nitelik taşıdığını ve içeriğiyle dünyadaki diğer programlardan farklı olduğunu belirtti.

Çetinkuş, AA'nın dünyanın 41 ülkesinde ofisi, 97 ülkede temsilciliği bulunan, 107 farklı uyruktan habercisiyle 13 dilde yayın yapan, bin 600'den fazla ulusal ve uluslararası aboneye sahip uluslararası bir kuruluş olduğuna dikkat çekti.

Hayri Çetinkuş, AA Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği bu programın savaş muhabirliği eğitimi vererek mesleğe ve Türkiye'nin kurumlarının tanıtımına katkı sağlamayı amaçladığını anlattı.

Savaş muhabirliği eğitimi almanın bir ayrıcalık değil, hak olduğunu vurgulayan Çetinkuş, AA'nın ilke olarak bu eğitimi ve sertifikayı almamış gazetecileri sıcak bölgelere göndermediğini aktardı.

Eğitimler 14 Eylül'de sona erecek

Çetinkuş, AA Haber Akademisi'nin 6 yıldır Polis Akademisi ve TİKA iş birliğiyle, hem kendi personeline hem de dost ve kardeş ülkelerden gelen gazetecilere eğitim verdiğini kaydetti.

TİKA iş birliğiyle Afganistan, Bangladeş, Bosna Hersek, Filipinler, Kamerun, Karadağ, Kenya, Nijer, Pakistan, Sırbistan, Somali, Sri Lanka ve Yemen'den 24 gazetecinin katıldığı eğitim, 12 gün sürecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve AFAD'ın katkılarıyla düzenlenen eğitimler 14 Eylül'de sona erecek.

Başarılı katılımcılara uluslararası geçerliliği olan sertifika verilecek.

Kaynak: AA