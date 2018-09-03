Bursa'da uyuşturucu örgütü çökertildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, yürütülen takip ve çalışmalar sonucunda kent genelinde uyuşturucu madde satışı yapan bazı kişilere yönelik ikinci operasyonu düzenledi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda, 13 kişi daha gözaltına alınırken suç örgütü çökertildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 4 kilogram 112 gram sentetik kannabinoid, 17 gram metamfetamin, 9 gram esrar, 7 hap, hassas terazi, uyuşturucu paketlemeye yarayan vakum makinesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 8 bin 665 lira ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yaklaşık 2 ay önce gerçekleştirilen ilk operasyonda suç örgütünün üyesi oldukları iddia edilen 10 kişi, gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmıştı.

Kaynak: AA