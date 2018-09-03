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Turkish Cargo, Kigali ve Muskat'ı kargo uçuş ağına ekledi

Küresel hava kargo taşıyıcıları arasında en hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo, kargo uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

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Turkish Cargo, Kigali ve Muskatı kargo uçuş ağına ekledi

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, yeni uçuş noktaları ile Turkish Cargo, kargo uçakları ile uçtuğu nokta sayısını 85’e çıkardı.

Bayrak taşıyıcı hava kargo markasının uçuş ağına eklediği Kigali önemli ithalat potansiyeli ile ön plana çıkıyor. Şehir, özellikle Güney Afrika'nın metropol kenti Johannesburg destinasyonu için ciddi bir ihracat noktası konumunda. Turkish Cargo'nun A330-200F kargo uçağıyla icra edeceği Kigali seferlerinin Entebbe (Uganda) hattı ile birleştirilmesi ve bu bölgede güçlü bir ithalat - ihracat hattının oluşturulması planlanıyor.

Türkiye, Avrupa, Uzak Doğu ve Amerika için önemli bir ithalat pazarı olan Umman'ın başkenti Muskat'a da düzenlenmeye başlanan kargo seferi ise, Güney Asya seferleri ile birleştirilerek daha efektif bir kargo uçuş hattı oluşturuldu. İlgili seferler, A330-200F kargo uçağıyla icra edilecek.

122 ülke ve 300’den fazla noktadan oluşan geniş uçuş ağıyla dünyayı kapsayan Turkish Cargo altyapısı, operasyonel kabiliyetleri, filosu ve alanında uzman ekipleriyle sürdürülebilir bir büyüme sağlayarak hava kargo taşımacılığında tercih sebebi olmaya devam ediyor.

Kigali seferleri İstanbul-Kigali-Entebbe-İstanbul (IST), Muskat seferler ise İstanbul-Muskat-Hanoi-Yeni Delhi-İstanbul şeklinde gerçekleştirilecek. 

Kaynak: AA

Etiketler: turkish cargo
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