Kurban Bayramı'nda çağrı merkezine gelen ilginç çağrılar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık çağrı merkezinde bir birim oluşturarak Kurban Bayramı süresince vatandaşların şikayetleriyle ilgili işlem başlattı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen çağrılarda, çevreyi kirletecek şekilde uygunsuz kurban kesenler bayram sabahının erken saatlerinden itibaren bu hat aracılığıyla bildirildi.

Çağrı merkezi görevlileri, gelen her aramayı kayıt altına alarak gerekli işlemlerin başlatılması için elektronik olarak ilgili birimlere iletti.

Kurban Bayramı'nda bin 744 şikayet geldi

Kurban Bayramı süresince "Alo 181" hattını bin 744 kişi arayarak şikayette bulundu. Çağrı merkezine gelen aramalar daha çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'dan yapıldı.

Çağrı merkezine ulaşan ilginç ve komik bazı şikayetlerin de bulunduğu aramalar arasında Rize'de dereye düşen kurbanlıklarının kurtarılmasını isteyen vatandaşın yardım istemesi, bir vatandaşın komşularının kaçan boğalarının kapılarını kırarak içeride hasara neden olduğu gerekçesiyle satıcıyı şikayet etmesi, bir başka vatandaşın da devletin huzur ve refahı için şükür kurbanı kestiğini bildirmesi yer aldı.

Öte yandan, komşusunun kestiği kurbanın işkembesinin koktuğunu söyleyen bir vatandaş da şikayetçi oldu.

Düzgün kesim yapmayan kasap vatandaşlarca şikayet edilirken, adaklık kurban kestirmek isteyen bir kişinin arife günü kurbanını kesmek istemesi de tebessüme yol açan çağrılar arasına girdi.

Kaynak: AA