Düzensiz göçmen sayısı yüzde 37 arttı

Ülkelerindeki iç karışıklık, ekonomik ve siyasi belirsizlikler nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve buradan da Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlerin "umuda yolculuk"ları sürüyor.

Ege Denizi ve Akdeniz üzerinden Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerle hem denizden hem de karadan mücadeleler sürerken göçmenlerin yasa dışı girişimleri de devam ediyor.

Bu yılın 8 ayında düzensiz göçmen sayısı yalnızca ağustos ayında gerilerken diğer aylarda ise artış gösterdi.

Geçen yılın ilk 8 ayında 12 bin 62 olan düzensiz göçmen sayısı bu yılın aynı döneminde yüzde 37'lik artış göstererek 16 bin 617'ye yükseldi.

Bu zaman diliminde denizlerde hayatını kaybeden göçmen sayısı ise 63 oldu.

Ağustosta yüzde 80 geriledi

Yasa dışı göç girişimleri ağustos ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80 geriledi.

Geçen yılın ağustos ayında 2 bin 668 düzensiz göçmen yakalanırken rakam bu yılın aynı ayında yüzde 80'lik düşüşle bin 475 oldu. Ağustos ayında 9 göçmen de denizlerde hayatını kaybetti.

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı girişimlerinde ilk sırada yine Ege Denizi yer aldı. Ağustos ayında düzensiz göçmenlerin bin 436'sı Ege Denizi'nde yakalandı.

2017 ve 2018'in ilk 8 ayında yakalanan düzensiz göçmen sayıları şöyle oluştu:

Yakalanan düzensiz göçmen sayıları



2017 2018

Ocak 756 1.640

Şubat 719 1.363

Mart 1.501 1.849

Nisan 1.551 2.534

Mayıs 1.236 3.398

Haziran 1.888 1.925

Temmuz 1.743 2.433

Ağustos 2.668 1.475

TOPLAM 12.062 16.617

Kaynak: AA