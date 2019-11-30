Dün akşam saatlerinde, Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde bulunan bir işyerinde, meyvelerin olgunlaştırılması için kullanılan karpit patladı.

İş yerinde yapılan aramada, Abdullah Önder ölü bulundu. Patlamada, 3 kişi ise hafif yaralandı.

Patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, patlama ve sonrasında yaşanan panik yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber