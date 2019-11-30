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Diyarbakır halindeki patlamanın görüntüsü ortaya çıktı30 Kasım 2019 Cumartesi 11:33 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 11:41
Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde meyveleri olgunlaştırmak için kullanılan karpitin patlaması sonucu 1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı. Patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Dün akşam saatlerinde, Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde bulunan bir işyerinde, meyvelerin olgunlaştırılması için kullanılan karpit patladı.
İş yerinde yapılan aramada, Abdullah Önder ölü bulundu. Patlamada, 3 kişi ise hafif yaralandı.
Patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, patlama ve sonrasında yaşanan panik yer alıyor.
Kaynak: TRT Haber
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