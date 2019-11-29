Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde bulunan bir iş yerinde, meyvelerin olgunlaştırılması için kullanılan karpit patladı.

[Fotoğraf: AA]

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Ekiplerin iş yerinde yaptıkları aramada, Abdullah Önder ölü bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

Patlamada, 3 kişi ise hafif yaralandı.

Kaynak: AA