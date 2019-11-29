Türkiye
Diyarbakır'da sebze meyve halinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı29 Kasım 2019 Cuma 23:37 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 23:38
Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde meyveleri olgunlaştırmak için kullanılan karpitin patlaması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde bulunan bir iş yerinde, meyvelerin olgunlaştırılması için kullanılan karpit patladı.
[Fotoğraf: AA]
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Ekiplerin iş yerinde yaptıkları aramada, Abdullah Önder ölü bulundu.
[Fotoğraf: DHA]
Patlamada, 3 kişi ise hafif yaralandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Diyarbakır karpit hal sebze meyve hali