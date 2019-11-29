Türkiye
Tren hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı29 Kasım 2019 Cuma 21:24 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 21:26
Afyonkarahisar'da trenin, hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Eskişehir-Denizli seferini yapan 72014 nolu Pamukkale Ekspresi, Bozan köyü yakınlarında, bariyerleri bulunmayan hemzemin geçite kontrolsüz giren ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 NF 572 plakalı kamyonete çarptı.
Savrulan kamyonetteki Ahmet ile Selahattin Acar ve Ahmet Ali Özcan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Evciler ile Dinar Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Evciler Devlet Hastanesine kaldırılan Selahattin Acar, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Etiketler: afyonkarahisar tren hemzemin geçit kamyonet