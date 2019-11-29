Artvin'in Yusufeli ilçesinde yamaçtan kopan dev kayalar, Artvin baraj gölünü düştü.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı heyelanda çevreye toz bulutu yayıldı.

Yusufeli Barajı inşaatı kapsamında yapılan viyadükte çalışan işçiler heyelan anında çalışmıyor olması büyük bir facianın önüne geçti.

[Fotoğraf: DHA]

Korkuya neden olan heyelan anı köy muhtarı Yaşar Çoruh tarafından, cep telefonun kamerasıyla kaydedildi.

Köy muhtarı Çoruh, can kaybı ve yaralananın olmadığını ifade ederek, köyde büyük bir korku yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: DHA