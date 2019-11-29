Türkiye
Van'da PKK'ya ait 2 ton amonyum nitrat ele geçirildi29 Kasım 2019 Cuma 20:52 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 20:58
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 tonun üzerinde amonyum nitrat, bin litre akaryakıt ve çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve barınaklarının tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ilçenin Tahıl Mahallesi Berezar Deresi kırsalına operasyon düzenlendi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
"Kıran Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu"unda 2 tonun üzerinde amonyum nitrat, bin litre benzin, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.
Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Van terör operasyonu PKK amonyum nitrat