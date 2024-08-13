Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Bingöl, İstanbul'dan gelerek 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemi yaptığını belirterek, evladını beklediğini söyledi.

"Çocuklarımız için buradayız"

"Evladımı istiyorum. Anneyim, yüreğim yanıyor. Çocuklarımız için buradayız. Sonuna kadar buraya geleceğim, oğlumu alana kadar da bekleyeceğim." diyen Bingöl, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Bedriye Uslu da oğlu Mahmut'a kavuşma ümidiyle oturma eylemi yaptığını belirtti.

Uslu, "Mahmut oğlum beni görüyor, duyuyorsan gel devletimize, askerimize, polisimize teslim ol." ifadesini kullandı.