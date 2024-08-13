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Türkiye
AA 13.08.2024 13:33

Tokyo Camii'nin yeni halıları Manisa'da dokunacak

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1938'de inşa edilen Tokyo Camii için, halı dokumacılığında önemli yere sahip olan Manisa'nın Demirci ilçesinde Osmanlı rumi motifleri ile yeni halı dokunacak.

Tokyo Camii'nin yeni halıları Manisa'da dokunacak
[Fotograf: AA]

Cami ve otel halıcılığında önemli bir merkez olan Manisa'nın Demirci ilçesindeki bir halı firması, 24 yıl önce döşediği Tokyo Camii'nin halılarını yenilemek için çalışmalara başladı.

Cami vakfının talebi üzerine yütülen çalışmalarda Osmanlı rumi motifleri ile hazırlanacak halı, 1250 metrekare olarak dokunacak.

Tokyo Camii'nin yeni halıları Manisa'da dokunacak

Halı firmasının yöneticisi Ali Rıza Özkul, ilçede tarihi camilerin ve yapıların halılarını, mimariye uygun şekilde yenilediklerini ifade ederek, "Halılarımızın tercih edilmesinin amacı uzun ömürlü olması. Yanmazlık ve rengi solmayan boya özelliğine sahip. Tokyo Camii'nin desen çalışmasını hemen hemen tamamlamak üzereyiz. 2 ay gibi bir sürede dokuma ve montaj işlemini gerçekleştireceğiz." dedi.

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