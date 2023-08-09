Parçalı Bulutlu 31.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.08.2023 14:35

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
[Fotograf: AA]

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1437'inci gününde sürüyor.

Oturma eyleminde yer alan anne ve babalar, kentte etkili olan kavurucu sıcağa rağmen ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla evlat yolu gözlüyor.

Annelerden Hatun Yüceyurt, İstanbul'dan kandırılarak dağa götürülen oğlu Serdar için eylem yaptığını söyledi.

"Evlatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Oğlundan haber alamadığını belirten Yüceyurt, "PKK'dan oğlumu istiyorum. Yıllardır evladımı arıyorum. Oğlumun yüzüne hasret kaldım. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Evlatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Yüceyurt, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdürdüğünü belirtti.

Evladını çok özlediğini aktaran Biçer, eyleme sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

Biçer, kızının güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

ETİKETLER
Diyarbakır Evlat Nöbeti
Sıradaki Haber
Depremden sonra doğal göl oluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:11
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki zehirli kirlilik seviyesi, Dünya'daki pek çok evden fazla
16:07
IRNA: Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği 7 yıl aradan sonra yeniden faaliyete başladı
15:51
Rusya: ABD tarafı Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda gerçek durumu gizliyor
15:49
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
15:45
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Ukrayna'nın Büyükelçisi ile görüştü
15:40
Interpol'ün Batı Afrika'daki "Çakal" operasyonunda 103 kişi gözaltına alındı
UMKE ATAK artık arama kurtarma faaliyetlerinde etkin rol alacak
UMKE ATAK artık arama kurtarma faaliyetlerinde etkin rol alacak
FOTO FOKUS
Moskova Bölgesi’ndeki fabrikada patlama: Yaralılar var
Moskova Bölgesi’ndeki fabrikada patlama: Yaralılar var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ