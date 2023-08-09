Depremden sonra doğal göl oluştu

Depremin etkisiyle dev kayalar yerinden oynadı. Dağdan düşen kaya ve tonlarca toprak derenin önüne set oldu. Bölgede gölet oluştu.

Burası Gaziantep'in İslahiye İlçesi...

Deprem sebebi ile meydana gelen heyelan, iki dağ arasındaki geçişi kapadı. Oluşan doğal gölette elektrik direkleri su altında kaldı.

İdilli deresindeki taşma riski, çevredeki köyleri tehdit edince harekete geçildi.

Deprem felaketinin hemen ardından dağlardan kayan toprak parçası ve kaya parçalarının oluşturduğu doğal gölden dolayı bir çok köy sel taşkınıyla karşı karşıya kalmıştı. Ancak DSİ ekiplerinin aldığı tedbirler sayesinde 15 metre seviyesine çıkan doğal gölde su seviyesi 5 ayda 6 metre çekilmiş durumda.

Taşkın ve 5 köyün su altında kalma riski ortadan kaldırıldı.