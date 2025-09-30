Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
Türkiye
AA 30.09.2025 14:49

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor.

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
[Fotograf: AA]

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2220'nci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla eylemi sürdüren annelerden Ayten Elhaman, 7 yıldır oğlu Bayram'ın yolunu gözlediğini söyledi.

Evladına kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini belirten Elhaman, şöyle konuştu:

"7 yıldır HDP il binasının önündeyiz. Biz anneler buradayız ve yılmadık. Son nefesime kadar evladımı arayacağım. Her gün çadıra bir umutla geliyoruz. İnşallah bu umutlarımız tükenmez. Allah'ın izniyle 63 aile evladına kavuştu. Ben de inşallah oğluma kavuşacağım."

Elhaman, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Mehmet için 6 yıldır evlat nöbetini sürdüren baba Nihat Aydın da anne ve babaların artık gözyaşı dökmesini istemediklerini kaydetti.

Aydın, "İnşallah çocuklarımıza kavuşuruz. Evlatlarımızı alana kadar bu kapıdan ayrılmayacağız." dedi.

Diyarbakır Evlat Nöbeti
