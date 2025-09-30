Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 30.09.2025 14:42

Ankara'da su krizi: Başkente verilen su miktarı yarı yarıya azaldı

Ankara'da Kesikköpü hattında yaşanan patlamalar nedeniyle zorunlu su kesintileri başladı. Kente verilen su miktarı yarı yarıya azalırken, ilçelerde dönüşümlü olarak 24 saati aşan su kesintileri uygulanıyor.

Ankara'da su krizi: Başkente verilen su miktarı yarı yarıya azaldı

Ankara'nın içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kesikköprü Barajı isale hattında art arda meydana gelen patlamalar, su krizine yol açtı.

Arızalar nedeniyle Çankaya'dan, Sincan'a, Keçiören'in yoğun nüfuslu mahallelerinden Mamak'a kadar birçok yerde 24 saati aşan su kesintileriyle karşı karşıya kaldı.

Verilen su yarı yarıya azaldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'ya verilen suyun yarı yarıya azaldığını açıkladı:

"17 Eylül 2025’te Depo 6 ile Depo 7 arasında bulunan 1. hatta arıza meydana gelmiş, bu nedenle şehre iki hat üzerinden 450 bin metreküp su verilmeye başlanmıştır. Patlayan hattın yerine kalıcı çözüm sağlamak için çelik boru hattı imalatına geçilmiştir. Çalışmalar devam ederken 27 Eylül 2025’te 2. hatta da arıza oluşmuş, bu kez şehre tek hattan 230 bin metreküp su verilebilmiştir. Ankara’nın günlük su ihtiyacı dikkate alındığında yaklaşık 250 bin metreküp açık meydana gelmiştir".

ASKİ'den yapılan açıklamada, çalışmalar tamamlanana kadar özellikle üst kotlarda su erişiminde aksaklıklar yaşanabileceği belirtildi. 

Çankaya'da yarın 15.00'e kadar kesinti uygulanacak

Çankaya ilçesine bağlı bazı bölgelerde 08.00 ile yarın saat 15.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.

Su kesintisinden, Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Mutlukent, Ümit, Yaşamkent, Dodurga, Beytepe alt kotları, Konutkent ve Ahmet Taner Kışlalı mahalleleri etkilenecek.

ASKİ'nin resmi internet sitesinde belirtilen kesintiler ise şu şekilde:

İlçe Kesinti Tarihi Tahmini Bitiş Tarihi Etkilenen yerler
SİNCAN 30.09.2025 08:45 01.10.2025 08:30 Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osman Paşa, Fatih, Törekent, Gökçek, Ahi Evran Organize Sanayi Bölgesi, Mevlâna, Osmaniye Mahalleleri
ÇANKAYA 30.09.2025 09:00 30.09.2025 23:55 Yakupabdal Mahallesi
ETİMESGUT 30.09.2025 08:30 01.10.2025 08:30 Şeker, Şehit Osman Avcı, Altay, Devlet, Eryaman, Tunahan, Yeşilova, Fatih Sultan Mahalleleri ve Erler Mahallesi'nin bir kısmı
YENİMAHALLE 30.09.2025 00:00 01.10.2025 23:55 Yakacık (tamamı), Oyuklu Bağlak mevkii ve TOKİ, Memlik, Kuzey Yıldızı, Hurdacılar sitesi, Yuva (tamamı), Mermerciler sitesi, Karacakaya, Mebuskent, Batıkent Natura, Turgut Özal, Serhat, Yukarı Yahyalar, Yeşilevler, Özevler, Mehmet Akif Ersoy, Karşıyaka, Anadolu, Ergenekon, Esentepe, Yunus Emre, Beştepe, Çiğdemtepe, Kaletepe, Barıştepe Mahalleleri
KEÇİÖREN 30.09.2025 10:00 30.09.2025 18:00 Sancaktepe, Şehit Kubilay, Yükseltepe, Yayla, Ufuktepe, Kanuni, Atapark, Bağlum (yüksek kotlar)
ALTINDAĞ 01.10.2025 08:00 02.10.2025 08:00 Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Baraj Mahalleleri
MAMAK 01.10.2025 08:00 02.10.2025 23:55 Başak, Ekin, Bostancık, Gökçeyurt (üst kot), Altıağaç, Karaağaç, Hüseyingazi, Bahçeleriçi, Bahçelerüstü, Harman, Misket (alt kot), Çağlayan (alt kot), Hürel, Gülveren, Diriliş, Altınevler, Şafaktepe (alt kot), Demirlibahçe (alt kot), Derbent, Araplar, Dostlar, Tepecik, Köstence, Kusunlar, Kayaş, Küçükkayaş, Şahap Gürler, Yeşilbayır, Kıbrısköy, Bayındır, Yeni Bayındır, Ortaköy, Kutludüğün, Lalahan, Karşıyaka, Üreğil
BEYPAZARI 30.09.2025 14:00 01.10.2025 07:00 İstiklal, Gazipaşa, Hacıkara, Başağaç, Kurtuluş, Beytepe, Cumhuriyet, Yeşilağaç, Fasıl, Zafer Mahalleleri ve Ayvaşık Mahallesi (bir kısmı)
GÖLBAŞI 01.10.2025 08:00 02.10.2025 17:00 Bahçelievler, Şafak, Seğmenler, Yurtbeyi Mahalleleri
AKYURT 30.09.2025 14:30 30.09.2025 17:00 Balıkhisar Mahallesi
ELMADAĞ 29.09.2025 23:55 30.09.2025 23:55 Hasanoğlan Bahçelievler, Fatih, Havuzbaşı, İstasyon, Muzaffer Ekşi, Şehitlik Mahalleleri
ETİMESGUT 29.09.2025 16:40 30.09.2025 21:00 Göksu, Şehit Osman Avcı, Yavuz Selim, Tunahan, Güzelkent, Devlet, Şeyh Şamil Mahalleleri
KAZAN 29.09.2025 17:30 30.09.2025 15:00 Saray Mahallesi bağlı cadde ve sokaklar
ÇANKAYA 30.09.2025 08:00 01.10.2025 15:00 Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Mutlukent, Ümit, Yaşamkent, Dodurga, Beytepe (alt kotlar), Konutkent, Ahmet Taner Kışlalı Mahalleleri
POLATLI 30.09.2025 08:30 01.10.2025 08:00 Şentepe, Esentepe, Gülveren, İstiklal, Şehitlik (bir bölümü), Cumhuriyet, Kurtuluş, Zafer, Yeni, Basri, Mehmet Akif (bir bölümü), Çamlıca (bir bölümü), Gazi, Karapınar, Eskipolatlı Mahalleleri
KEÇİÖREN 28.09.2025 16:50 29.09.2025 23:55 Keçiören ilçesi yüksek kotların geneli
ETİKETLER
Ankara ASKİ Su Kesintisi
Sıradaki Haber
Yeni sondaj gemisi Türkiye'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:41
İşgalci İsrail, son takas anlaşmasıyla serbest bırakılan en az 40 Filistinliyi yeniden gözaltına aldı
17:41
Bakan Yerlikaya: Eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi uzatılmayacak
17:21
THY, Ermenistan ve Romanya'ya iki yeni sefer başlatacak
17:14
Trump: Gazze planına yanıt vermek için Hamas'ın 3-4 günü var
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilk destek Sırbistan'dan
17:10
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Mersin'de sahilde sergilenen savaş uçağı korozyona uğraması nedeniyle söküldü
Mersin'de sahilde sergilenen savaş uçağı korozyona uğraması nedeniyle söküldü
FOTO FOKUS
Bursa'da çöp kamyonu devrildi: Bir kişinin kazadan kıl payı kurtulması kamerada
Bursa'da çöp kamyonu devrildi: Bir kişinin kazadan kıl payı kurtulması kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ