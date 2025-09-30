Ankara'da su krizi: Başkente verilen su miktarı yarı yarıya azaldı

Ankara'nın içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kesikköprü Barajı isale hattında art arda meydana gelen patlamalar, su krizine yol açtı.

Arızalar nedeniyle Çankaya'dan, Sincan'a, Keçiören'in yoğun nüfuslu mahallelerinden Mamak'a kadar birçok yerde 24 saati aşan su kesintileriyle karşı karşıya kaldı.

Verilen su yarı yarıya azaldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'ya verilen suyun yarı yarıya azaldığını açıkladı:

"17 Eylül 2025’te Depo 6 ile Depo 7 arasında bulunan 1. hatta arıza meydana gelmiş, bu nedenle şehre iki hat üzerinden 450 bin metreküp su verilmeye başlanmıştır. Patlayan hattın yerine kalıcı çözüm sağlamak için çelik boru hattı imalatına geçilmiştir. Çalışmalar devam ederken 27 Eylül 2025’te 2. hatta da arıza oluşmuş, bu kez şehre tek hattan 230 bin metreküp su verilebilmiştir. Ankara’nın günlük su ihtiyacı dikkate alındığında yaklaşık 250 bin metreküp açık meydana gelmiştir".

ASKİ'den yapılan açıklamada, çalışmalar tamamlanana kadar özellikle üst kotlarda su erişiminde aksaklıklar yaşanabileceği belirtildi.

Çankaya'da yarın 15.00'e kadar kesinti uygulanacak

Çankaya ilçesine bağlı bazı bölgelerde 08.00 ile yarın saat 15.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.

Su kesintisinden, Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Mutlukent, Ümit, Yaşamkent, Dodurga, Beytepe alt kotları, Konutkent ve Ahmet Taner Kışlalı mahalleleri etkilenecek.

ASKİ'nin resmi internet sitesinde belirtilen kesintiler ise şu şekilde: