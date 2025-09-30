Ankara'da su krizi: Başkente verilen su miktarı yarı yarıya azaldı

Ankara'nın içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kesikköprü Barajı isale hattında art arda meydana gelen patlamalar, su krizine yol açtı.
Arızalar nedeniyle Çankaya'dan, Sincan'a, Keçiören'in yoğun nüfuslu mahallelerinden Mamak'a kadar birçok yerde 24 saati aşan su kesintileriyle karşı karşıya kaldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'ya verilen suyun yarı yarıya azaldığını açıkladı:
"17 Eylül 2025’te Depo 6 ile Depo 7 arasında bulunan 1. hatta arıza meydana gelmiş, bu nedenle şehre iki hat üzerinden 450 bin metreküp su verilmeye başlanmıştır. Patlayan hattın yerine kalıcı çözüm sağlamak için çelik boru hattı imalatına geçilmiştir. Çalışmalar devam ederken 27 Eylül 2025’te 2. hatta da arıza oluşmuş, bu kez şehre tek hattan 230 bin metreküp su verilebilmiştir. Ankara’nın günlük su ihtiyacı dikkate alındığında yaklaşık 250 bin metreküp açık meydana gelmiştir".
ASKİ'den yapılan açıklamada, çalışmalar tamamlanana kadar özellikle üst kotlarda su erişiminde aksaklıklar yaşanabileceği belirtildi.
Çankaya ilçesine bağlı bazı bölgelerde 08.00 ile yarın saat 15.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.
Su kesintisinden, Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Mutlukent, Ümit, Yaşamkent, Dodurga, Beytepe alt kotları, Konutkent ve Ahmet Taner Kışlalı mahalleleri etkilenecek.
ASKİ'nin resmi internet sitesinde belirtilen kesintiler ise şu şekilde:
|İlçe
|Kesinti Tarihi
|Tahmini Bitiş Tarihi
|Etkilenen yerler
|SİNCAN
|30.09.2025 08:45
|01.10.2025 08:30
|Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osman Paşa, Fatih, Törekent, Gökçek, Ahi Evran Organize Sanayi Bölgesi, Mevlâna, Osmaniye Mahalleleri
|ÇANKAYA
|30.09.2025 09:00
|30.09.2025 23:55
|Yakupabdal Mahallesi
|ETİMESGUT
|30.09.2025 08:30
|01.10.2025 08:30
|Şeker, Şehit Osman Avcı, Altay, Devlet, Eryaman, Tunahan, Yeşilova, Fatih Sultan Mahalleleri ve Erler Mahallesi'nin bir kısmı
|YENİMAHALLE
|30.09.2025 00:00
|01.10.2025 23:55
|Yakacık (tamamı), Oyuklu Bağlak mevkii ve TOKİ, Memlik, Kuzey Yıldızı, Hurdacılar sitesi, Yuva (tamamı), Mermerciler sitesi, Karacakaya, Mebuskent, Batıkent Natura, Turgut Özal, Serhat, Yukarı Yahyalar, Yeşilevler, Özevler, Mehmet Akif Ersoy, Karşıyaka, Anadolu, Ergenekon, Esentepe, Yunus Emre, Beştepe, Çiğdemtepe, Kaletepe, Barıştepe Mahalleleri
|KEÇİÖREN
|30.09.2025 10:00
|30.09.2025 18:00
|Sancaktepe, Şehit Kubilay, Yükseltepe, Yayla, Ufuktepe, Kanuni, Atapark, Bağlum (yüksek kotlar)
|ALTINDAĞ
|01.10.2025 08:00
|02.10.2025 08:00
|Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Baraj Mahalleleri
|MAMAK
|01.10.2025 08:00
|02.10.2025 23:55
|Başak, Ekin, Bostancık, Gökçeyurt (üst kot), Altıağaç, Karaağaç, Hüseyingazi, Bahçeleriçi, Bahçelerüstü, Harman, Misket (alt kot), Çağlayan (alt kot), Hürel, Gülveren, Diriliş, Altınevler, Şafaktepe (alt kot), Demirlibahçe (alt kot), Derbent, Araplar, Dostlar, Tepecik, Köstence, Kusunlar, Kayaş, Küçükkayaş, Şahap Gürler, Yeşilbayır, Kıbrısköy, Bayındır, Yeni Bayındır, Ortaköy, Kutludüğün, Lalahan, Karşıyaka, Üreğil
|BEYPAZARI
|30.09.2025 14:00
|01.10.2025 07:00
|İstiklal, Gazipaşa, Hacıkara, Başağaç, Kurtuluş, Beytepe, Cumhuriyet, Yeşilağaç, Fasıl, Zafer Mahalleleri ve Ayvaşık Mahallesi (bir kısmı)
|GÖLBAŞI
|01.10.2025 08:00
|02.10.2025 17:00
|Bahçelievler, Şafak, Seğmenler, Yurtbeyi Mahalleleri
|AKYURT
|30.09.2025 14:30
|30.09.2025 17:00
|Balıkhisar Mahallesi
|ELMADAĞ
|29.09.2025 23:55
|30.09.2025 23:55
|Hasanoğlan Bahçelievler, Fatih, Havuzbaşı, İstasyon, Muzaffer Ekşi, Şehitlik Mahalleleri
|ETİMESGUT
|29.09.2025 16:40
|30.09.2025 21:00
|Göksu, Şehit Osman Avcı, Yavuz Selim, Tunahan, Güzelkent, Devlet, Şeyh Şamil Mahalleleri
|KAZAN
|29.09.2025 17:30
|30.09.2025 15:00
|Saray Mahallesi bağlı cadde ve sokaklar
|ÇANKAYA
|30.09.2025 08:00
|01.10.2025 15:00
|Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Mutlukent, Ümit, Yaşamkent, Dodurga, Beytepe (alt kotlar), Konutkent, Ahmet Taner Kışlalı Mahalleleri
|POLATLI
|30.09.2025 08:30
|01.10.2025 08:00
|Şentepe, Esentepe, Gülveren, İstiklal, Şehitlik (bir bölümü), Cumhuriyet, Kurtuluş, Zafer, Yeni, Basri, Mehmet Akif (bir bölümü), Çamlıca (bir bölümü), Gazi, Karapınar, Eskipolatlı Mahalleleri
|KEÇİÖREN
|28.09.2025 16:50
|29.09.2025 23:55
|Keçiören ilçesi yüksek kotların geneli