Diyanet İşleri Başkanlığının strateji planına vatandaş da katkı verecek

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "www.diyanet.gov.tr" internet adresine eklenen "Dış Paydaş Vatandaş Anketi" bölümünü tıklayanlar, Strateji Geliştirme Başkanlığına görüş ve beklentilerini yöneltebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu çalışma sayesinde stratejik plan çalışmalarını katılımcılık esasına uygun sürdürebilecek.

Vatandaşların ankette vereceği yanıtlar, sadece stratejik planlama çalışmalarında kullanılacak.

Ankette, Diyanet İşleri Başkanlığınca geliştirilmesi istenilen hizmet ve faaliyetler soruluyor.

Kaynak: AA