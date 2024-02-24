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Türkiye
AA 24.02.2024 10:08

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berat Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berat Kandili mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İslam aleminin kandilini tebrik eden Erbaş, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Aziz milletimizin ve tüm alem-i İslam'ın mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyor, dua, ibadet ve itaatle ihya edeceğimiz bu mübarek gece hürmetine milletimizi ve insanlığı her türlü kederden beri kılmasını, günah yüklerinden ve kötülüklerden arınmış gönüllerle ramazan ayına kavuşturmasını yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum.

Bu gece dualarımızda işgalci İsrail'in zulmü altında mücadele eden Filistinli kardeşlerimizi, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi ve zalimin zulmüne maruz kalan tüm dünya mazlumlarını unutmayalım, zalimlerin zulmünden kurtulabilmeleri için hep birlikte dua edelim."

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Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş Berat Kandili
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