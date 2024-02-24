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Türkiye
AA 24.02.2024 09:46

Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 zanlı tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen ev, iş yeri ve eğlence mekanlarına eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard diske incelenmek üzere el konuldu.

Yapılan araştırmalar sonucu şüphelilerin internet kafe görünümlü iş yerine güvendikleri kişileri aldıkları, polise yakalanmamak için yasa dışı bahis oynayan kişilerden parayı elden istedikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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