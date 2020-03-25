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Dışişleri'nden Afganistan'daki terör saldırısına kınama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki Sih Tapınağı'na düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, "Afganistan'ın çok kültürlü yapısını hedef alan bu menfur terör saldırısını kınıyoruz" dedi.
Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Sih tapınağına düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kabil'deki Sih Tapınağı'na bu sabah düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Afganistan'ın çok kültürlü yapısını hedef alan bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: türkiye terör saldırısı saldırı Dışişleri Bakanlığı AfganistanSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 17:24
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