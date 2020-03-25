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Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı düzenlendi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sih tapınağa silahlı saldırı düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Şor Bazar bölgesinde Sihlere ait tapınağa silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırganlarla polis arasında çatışmanın devam ettiğini ifade eden Aryen, saldırganların 4 kişi olduğunun tahmin edildiğini belirtti.
Tapınakta yaklaşık 150 kişinin ayin için bulunduğu öğrenildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan sihler sih tapınağı KabilSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 10:09
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