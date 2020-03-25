Koronavirüs salgını tüm dünyada günlük yaşamı derinden etkiledi. Milyonlarca kişi evlerine çekilerek bireysel karantinaya girdi. Bu durum dünyanın dört bir yanında ilginç olayların yaşanmasına da sebep oluyor.

Virüsten korunmanın en iyi yollarından birisi evden çıkmamak. Ancak evcil hayvanların gezdirilme ihtiyacı bu dönemde önemli bir sorun. Sırbistan'da köpeği olan bu aile değişik bir çözüm buldu. Köpeklerini balkondan aşağı sarkıtıp gezdiriyorlar daha sonra da aynı şekilde köpeği geri çekiyorlar.

Evin çatısında saksafon çaldı

Avustralya’da bir kitapçı ise karantina altında olduğu için evinden çıkamayanlara kitap servisi yapıyor. Üstelik bu hizmetten ücret talep etmiyor.

Dünyanın pek çok yerinde salgının oluşturduğu olumsuz hava müzikle dağıtılmaya çalışılıyor. İsrail’de bir sanatçı evin çatısında saksafon çaldı. Çevrede oturanlar da evlerinin balkonuna çıkarak dans etti.

Ukrayna’da bir gece kulübü ise internet üzerinden parti düzenledi. Gece kulübünün içinde kimse yoktu ancak insanlar internetten partiye katılarak eğlendi.

Evine dönen doktor alkışlarla karşılandı

Çin’de ise bir baba, bilgisayar oyunundan esinlenerek bebeği için koruyucu bir kapsül geliştirdi.

Tüm dünyada sağlık çalışanlarına duyulan minnettarlık da amatör kameralara yansımaya devam ediyor. Hindistan'da hastaneden evine dönen bir doktor, evinin sokağında alkışlarla karşılandı.