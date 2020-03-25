Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrail'de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 4’e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 76 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi.
Yerel basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin Kovid-19 teşhisiyle Tel Aviv yakınlarındaki bir hastanede tedavi altına bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin arından bugün yaşamını yitirdiği açıklandı.
İsrail'de böylece Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 4’e yükseldi.
Koronavirüs kaynaklı ilk ölümün 20 Mart'ta kaydedildiği İsrail'de, dün de 2 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının 1930'a ulaştığını duyurmuştu
Etiketler: israil virüs koronavirüsSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 09:58
Sıradaki Haber
Bangladeş'te Covid-19 nedeniyle toplu taşıma yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz