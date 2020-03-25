Haber Giriş: Kaynak: AA
Zonguldak'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 7 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Zonguldak Ereğli'de, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan vatandaşlardan yasağa uymayan 7 kişiye para cezası uygulandı.
Zonguldak Ereğli'de, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan vatandaşlardan yasağa uymayan 7 kişiye para cezası uygulandı.
Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yasağa uymayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara idari para cezası uygulamaya başladıklarını anlatarak, "7 kişiye cezai yaptırım uyguladık. Vatandaşımıza ek bir külfet gelmesini istemiyoruz ama diğer vatandaşlarımızı da korumak zorundayız." dedi.
Vatandaşları evde kalmaları konusunda uyaran Çorumluoğlu, ilçede Vefa Sosyal Destek Grubu'nun 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığını, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Etiketler: zonguldak yeni tip koronavirüs Ereğli koronavirüs cezasıSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 17:02
Sıradaki Haber
Tokat'ta işçi minibüsü devrildi: 13 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz