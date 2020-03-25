Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, koronavirüsün yol açtığı tedirginliğin, yurt genelinde kan bağışının ve depolardaki kan stoklarının azalmasına neden olduğunu belirtti.

Kan bağışında yaşanan azalmanın, kritik stok seviyesini zorladığına dikkati çeken Kınık, "Türkiye genelindeki kan ihtiyacımız normal zamanlara göre hafif azaldı. Rutin ameliyatlar durdurulurken sadece efektif vakalar yapılıyor ancak talasemi hastaları, lösemili çocuklar, trafik kazaları gibi ihtiyaç duyulan kanı tedarik etmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

"Kan stoklarımız kritik seviyelere yaklaşıyor"

Kınık, gönüllü kan bağışçılarına ulaşabilmek adına farklı yöntemlerin devreye girmesini sağladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Kan stoklarımız kritik seviyelere yaklaşıyor. Böyle bir trend olursa, bizi sıkıntıya düşürebilir. Kızılay, kan stoklarında en kötü senaryoya göre hazırlıklı olmak zorunda. Bu kan ürünlerimizde son kullanma tarihli ürünler. Trombosit dediğimiz kan ürünü, 5 gün içerisinde bağışçıdan alındıktan sonra iletilebiliyor. Elektrosit de 40 gün içerisinde. Stokta bunları fazla tutamıyoruz. Çıkarmak zorundayız. Bu anlamda bir alarm durumu söz konusu."

"Kan bağışı merkezleri toplumun en sağlıklı insanlarının geldiği noktalar"

Kınık, "Yaklaşık 3 ay önceki duruma göre stoklarımızda yüzde 50 gibi bir azalma söz konusu oldu. Bu kritik seviye değil ama 30 bin ünite stok gibi depolarımızda var. Biz bunları 50 binlerin üzerinde görmek istiyoruz. Günlükte 9 bin ünite aldığımız kan bağışları da günde 3-4 üniteye düştü." dedi.

Türkiye genelinde 300 civarında Kızılay Kan Bağış Merkezi bulunduğunu bildiren Kınık, "Seyyar kan bağışı ünitelerimiz, tırlarımız, platformlarımız ve kan bağışı merkezlerimiz... Buralar hastane değil. Hastanelerin içinde de değil. Buralar sağlıklı insanların geldiği, toplumun en sağlıklı insanlarının geldiği ve kan bağışında bulunduğu ortamlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Kan bağışı vermek bağışıklığı düşürmüyor"

Kerem Kınık, kan bağışı noktalarının sürekli dezenfekte edildiğine işaret ederek, vatandaşların kan bağış merkezlerine gelerek güvenle kan verebileceğini belirtti.

Kan bağışının, bünyenin bağışıklığını düşürmek bir yana, kök hücreleri aktive ettiği için bağışıklığı canlandırdığını vurgulayan Kınık, şöyle devam etti:

"Koronavirüs kan yoluyla bulaşmıyor. Koronavirüslü bir hastanın kanını bir başkasına verseniz bile bu hastalık bulaşmaz. Bu hastalık sadece solunum yoluyla, damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaşıyor. Kan yoluyla bulaşması söz konusu değil. Kan bağışçılarımızın, öncesinde muayenelerini, laboratuvar testlerini yapıyoruz. Kan sayımlarına, tansiyonlarına, ateşlerine ve genel sağlık durumlarına bakıyoruz. Bu anlamda da bir sıkıntı olmaz."

"Gençleri kan bağışına davet ediyoruz"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağışında yaşanan düşüş nedeniyle özellikle genç gönüllüleri kan bağışında bulunmaya davet ederek, şunları kaydetti:

"Genç kan bağışçılarımızı, aferez ve trombosit kan bağışçılarımızı, bu dönemde kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. Merkezlerimiz hastanelerin dışında sağlıklı ortamlar. Biz vatandaşlarımıza, zorunluluk olmadıkça evden çıkmayın diyoruz ama bu bir zorunluluktur. Fırından ekmek almaya gidiyorsunuz, alışveriş yapmaya gidiyorsunuz, bu da onun gibi kısıtlı bir süre. Sadece 15 dakika bir işlem. Bir hastanede sizin bağışlayacağınız trombositi bekleyen lösemili yavrumuz olabilir. Her hafta o kanı almazsa hayatına devam edemeyecek olan talasemi hastalarımız var. Onlar için 15 dakikanızı ayırın. Türk Kızılayın web sitesinden ya da sosyal medyadaki adreslerinden kendilerine en yakın kan bağış noktası adresini bulabilir, oraya gidebilirler."

"Biz bu operasyonları günlük yapıyoruz. Şu anda bu trendle giderse, 2-3 ay içinde sıkıntıya girebiliriz. Günlük 9 bin ünite almamız gereken kanı, bugünlerde 3 ile 4 bin civarında alıyoruz." diyen Kınık, "Bunu yukarı doğru çıkarmamız gerekiyor. Önce günlük ihtiyacımızı karşılayacağız. Sonra stoklarımızı dolduracağız. Ümit ediyorum büyük bir sıkıntı yaşamayız ama vatandaşlarımızı bu anlamda biraz daha duyarlı olmaya ve fedakarlık yapmaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.