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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hindistan'a taziye
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili başsağlığı dileklerini paylaştı.
Açıklamasını Twitter hesabından yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hindistan’ın Kerala eyaletinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, aynı mesajı İngilizce olarak da hesabından paylaştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili başsağlığı dileklerini paylaştı.
Etiketler: dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hindistan taziye mesajıSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 22:28
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