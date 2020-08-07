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Kayseri'de 3. kattan düşen emekli öğretmen öldü
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de 3. kattan düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti.
Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Güneş Sokak'ta yaşayan 65 yaşındaki emekli öğretmen İsmail Yalçı, balkonda telefonla görüştüğü sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yalçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: kayseri balkondan düştüSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 21:32
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