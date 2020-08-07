Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ne maske ne mesafe... Markette kavanoz kapağı izdihamı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Bornova ilçesinde, markette indirime giren kavanoz kapaklarından almak isteyenler, izdihama neden oldu. Koronavirüs tedbirlerine uyulmayan anlar, kameralara yansıdı.
Olay, Bornova'daki zincir marketin bir şubesinde meydana geldi.
İndirime giren kavanoz kapaklarından almak için market önünde sıraya girenler, kapıların açılmasıyla içeri koştu. Müşteriler, ucuz kapaklardan alabilmek için birbirleriyle yarıştı.
Koronavirüs tedbirleri yok sayıldı
Markette izdiham oluşurken, koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüldü.
Bu anlar, müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: ucuz kapak izmirSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 22:16
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