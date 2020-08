Dünya Sağlık Örgütü bu hafta #WearAMask #MaskeTak etiketleriyle bir meydan okuma başlattı. Bunun üzerine, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sağlık Bakanı Fahrettim Koca'yı etiketleyerek bu akıma davet etti.

Meydan okumaya katılan Bakan Koca, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, "Sayın Genel Direktör, mesajınız için teşekkür ederim. Tüm ülkeleri maske, sosyal mesafe ‬ve temizlik kurallarına uymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'yi de etiketleyen Koca, "Değerli arkadaşım @hans_kluge sizin de bizimle olduğunuzu biliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Koca, mesajında "#WearAMask" "MaskeTak" etiketine de yer verdi.

Thank you Mr Director-General @DrTedros for your message. I urge all countries to wear a mask, practice social distancing and follow hygiene rules. My dear friend @hans_kluge, I know you are with us #WearAMask https://t.co/B3309dPfG2