Namık Kemal Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Somali öğrenciler Abubakar Mohamud Osman, Abdirizak Mohamed Hassan ve Mohamed Hussein Sanei Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans öğrenimlerine devam ediyor.

Danışmanları Prof. Dr. Servet Varış eşliğinde Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü serasında çalışmalarını sürdüren öğrenciler tez çalışmaları kapsamında yetiştirdikleri ürünleri hasat etmeye başladı.

Sanei'nin yetiştirdiği bir domates 1 kilo 130 gram ağırlığında ölçüldü.