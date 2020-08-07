Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul Valiliği'nde 'İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu' toplantısı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, filyasyon çalışmaları için alınacak yeni önlemleri değerlendirdiklerini ifade etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu'nda, COVID-19 ile mücadelemizde büyük önem taşıyan filyasyon çalışmaları için alınacak yeni önlemleri değerlendirdik" ifadelerine yer verdi.
“İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu”nda #Covid_19 ile mücadelemizde büyük önem taşıyan #filyasyon çalışmaları için alınacak yeni önlemleri değerlendirdik. #MaskeMesafeTemizlik— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 7, 2020
pic.twitter.com/Ataakrrd2W
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