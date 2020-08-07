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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 11 kişi yaralandı.
Adem Aslan idaresindeki otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun 31. kilometresinde karşı yönden gelen Recep Özdemir yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin de arasında olduğu iki otomobildeki 11 kişi yaralandı. Otomobillerde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Gaziantep gaziantep kazaSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 18:18
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