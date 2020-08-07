İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki Eşek Adası'nda bir keçinin mahsur kaldığını fark eden balıkçı, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına bağlı iki bot ekibi, Zeki Tutkuoğlu'nun da yardımıyla kayalığa çıkarak keçiyi sıkıştığı kayalıklardan kurtardı. Bota alınan ve bitkin düşen keçiye su verildi.

Ekipler tarafından kontrolü yapılan keçi doğal ortamına bırakıldı.

"Hemen Sahil Güvenliğe haber verdik"

Keçiyi sıkıştığı yerden kurtardığını ifad eden Zeki Tutkuoğlu, "Manzarayı beğendik, biraz yaklaştık, resim çekerken baktık oradan bir kafa çıkıyor, çatlağın içinde hayvan. Kaçamayacağını düşündük yani hemen sahil güvenliği aradık. Onları beklerken ben çıktım çatlaktan çıkardım aldım" dedi.