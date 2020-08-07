Haber Giriş: Kaynak: AA
Isparta'da 2 sokak karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Isparta'nın Uluborlu ilçesinde bir cadde ve 2 sokak, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Uluborlu İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kösehasan Mahallesi'nde 4 evin bulunduğu Mehmet Ağa ve Kardelen sokakları ile Mustafa Kemal Caddesi'nde 14 günlük süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Mahalleye giriş ve çıkışlarda gerekli tedbirler alındı.
Etiketler: koronavirüs COVID-19 ıspartaSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 17:47
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