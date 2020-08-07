Uluborlu İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kösehasan Mahallesi'nde 4 evin bulunduğu Mehmet Ağa ve Kardelen sokakları ile Mustafa Kemal Caddesi'nde 14 günlük süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Mahalleye giriş ve çıkışlarda gerekli tedbirler alındı.