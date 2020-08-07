Haber Giriş: Kaynak: AA
Çeşme'de maske takmayan 98 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çeşme ilçesinde maske takmayan 98 kişiye, 88 bin 200 lira ceza uygulandı.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle devam eden denetimlerde 381 işyeri denetlendi ve kurallara uymayan 4 işletmeye 12 bin 600 lira ceza kesildi.
Maske takmayan 98 kişiye de toplam 88 bin 200 lira cezai işlem yapıldı.
Denetimlerin hafta sonu da devam edeceği öğrenildi.
Etiketler: izmir koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 17:29
Sıradaki Haber
Bursa'nın müzeleri dijital ortamda ziyaret edilebilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz