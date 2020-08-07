Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle devam eden denetimlerde 381 işyeri denetlendi ve kurallara uymayan 4 işletmeye 12 bin 600 lira ceza kesildi.

Maske takmayan 98 kişiye de toplam 88 bin 200 lira cezai işlem yapıldı.

Denetimlerin hafta sonu da devam edeceği öğrenildi.