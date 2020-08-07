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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar' İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereçine beldesinde yasa dışı Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin belirlenen ikamete düzenlediği operasyonda, 89 kök Hint keneviri, 4 gram kenevir tohumu, 3 gram kurutulmuş kubar esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan A.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu hint keneviri afyonkarahisarSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 17:17
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