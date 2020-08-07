Büyükada'nın en yüksek noktasında bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ne pandemi kısıtlamalarının ardından çok sayıda kişi akın ediyor.

Kiliseye ve bulunduğu konumun eşsiz manzarasına ulaşmak isteyenler, dik ve zorlu "Azap Yokuşu"nu dakikalarca tırmanıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Yol boyunca bulunan ağaçlara yasak olmasına rağmen dilek dilemek isteyenlerin bağladığı ip ve bez parçaları, alışılagelmiş bir görüntü. Ancak son günlerde bunların yerini tıbbi maske, ıslak mendil, pet şişelerden çıkarılan etiketlerin alması tepki çekti.

[Fotoğraf: DHA]

Tıbbi atık ve plastikler, hem çevreyi hem de insan sağlığını tehdit ediyor. Aya Yorgi'yi keşfetmek için Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler de karşılaştıkları manzaradan son derece rahatsız.