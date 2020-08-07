Konya Selçuklu'da Abdullah Koyuncu'ya ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen Ahmet T., Abdullah Koyuncu ve eşi Raziye Koyuncu'yu oyalarken bu sırada dışarıda bekleyen arkadaşı Mustafa H. elinde pompalı tüfekle içeri girdi.

Tüfeği Koyuncu'ya doğrultan şüpheliler, tezgahta bulunan altınları toplamaya başladı. Bu sırada, Koyuncu’nun eşi Raziye Koyuncu, dükkandaki tüfeği alarak namluyu Mustafa H.’ye çevirdi.

Mustafa H. de yönünü Raziye Koyuncu’ya dönünce, tezgahta bulunan ruhsatlı tabancasını çıkartan Abdullah Koyuncu, şüpheliyi sol bacağından vurdu. Koyuncu, diğer şüpheliyi de yakalayarak polise haber verdi.

[Fotoğraf: DHA ]

Yaralı Mustafa H., ambulansla Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer şüpheli Ahmet T. de polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Mustafa H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Daha önce de soygun girişimi olmuştu

2015 yılında da iş yerine soygun amaçlı kar maskeli 3 kişinin girdiği, Abdullah Koyuncu’nun tabancasını çekmesi üzerine soyguncuların kaçtığı öğrenildi.

Herhangi bir suç kayıtlarının bulunmadığı öğrenilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

[Fotoğraf: DHA]

"Emek boşa gitmesin diye birden cesaret geldi"

Konya'da soygun için kuyumcu dükkanına girip, iş yeri sahibi eşi Abdullah Koyuncu’ya silah çeken şüpheliye pompalı tüfek doğrultan Raziye Koyuncu, o anları anlattı:

"Biz sabah gelip eşimle iş yerimizi açtık. Temizliğimizi yaptık. Sonra bir tane müşteri geldi. Doğum günü için kolye alacağını söyledi. Eşim ona gösterirken, ben de lavobaya doğru gidiyordum, Bu defada ikinci hırsız içeri girdi. Hırsız olduğunu söyleyerek öbür hırsıza elindeki valizi attı. 'Ne varsa çantaya doldur' dedi. Eşimi silahla yere yatırmaya çalıştı. Arkada da silahımız vardı. Biz buraya yıllardır emek veriyoruz. Hırsız ne varsa doldur deyince verdiğimiz emek boşa gitmesin diye birden cesaret geldi. Ben de pompalıyı alarak adama vurdum. Dışarıya çıktım. İçeride hırsız var, polis çağırın dedim. Eşim de bu sırada hırsızı bacağından yaraladı. Biraz zaman geçtikten sonra polisler geldi."