İlçeye bağlı Soğucak köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylüler yangına müdahale etti.

Yangın söndürme helikopteri ile de destek verilen çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Eski vekil yangını gördü

Eski AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, yangını gördüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine durumu bildirdiğini söyledi.

Bakanlığın hızlı şekilde helikopter yönlendirdiğini anlatan Demir, "Belki de bu yangının çok daha büyümesini gelen helikopter önledi. Akabinde jandarmamız, orman işletme müdürlüklerimizin hepsi burada. Vatandaşlar da ciddi mücadele verdi" dedi.