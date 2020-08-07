Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: İHA]
Kastamonu Cide ilçesi’ne bağlı Soğucak köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Soğucak köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylüler yangına müdahale etti.
Yangın söndürme helikopteri ile de destek verilen çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Eski vekil yangını gördü
Eski AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, yangını gördüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine durumu bildirdiğini söyledi.
Bakanlığın hızlı şekilde helikopter yönlendirdiğini anlatan Demir, "Belki de bu yangının çok daha büyümesini gelen helikopter önledi. Akabinde jandarmamız, orman işletme müdürlüklerimizin hepsi burada. Vatandaşlar da ciddi mücadele verdi" dedi.
Etiketler: orman yangını kastamonuSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 20:18
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