Haber Giriş: Kaynak: AA-TRT Haber
TurAz Kartalı F-16 uçuşlarıyla devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikat "TurAz Kartalı 2020" devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatta Türk F-16 uçakları ile Azerbaycan'a ait savaş uçakları senaryo gereği gece ve gündüz uçuşları gerçekleştirerek çeşitli görevler yaptı.
Karşılıklı hareket etme olanaklarının öğrenilmesinin yanı sıra arama kurtarma faaliyetleri ile havadan yerdeki hedeflerin imhası gibi görevlerin yerine getirildiği tatbikatta, uçaklar önleme, himaye ve taarruz görevleri icra etti.
Etiketler: türkiye TurAz Kartalı F-16 AzerbaycanSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 20:28
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