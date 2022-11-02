Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ Silahlı Terör Örgütünün yeniden yapılanma hareketinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında halen örgütte aktif görev alan ve örgüte finansman sağlayan örgüt üyelerinin toplantı yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Özel diş muayenesinde örgüt toplantısı

TEM ekiplerince tespit edilen “gaybubet” olarak adlandırılan örgütsel toplantıların yapıldığı özel bir diş muayenehanesine operasyon düzenlendi. Yapılan baskında, işyerinin bodrum katında toplantı yaptıkları esnada 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Toplantı yapan şahıslardan 5’inin daha önceden FETÖ kapsamında işleminin olduğu, diğer 3 şahsın ise yine FETÖ kapsamında irtibat ve iltisaklarının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin araçlarında örgüte bağlılığı simgeleyen "F" serisi dolar ele geçirildi

Özel diş kliniğinde ve gözaltına alınan 8 şahsa ait araçlarda yapılan aramada gizlenmiş vaziyette bulunan, örgüt mensuplarının sözde örgüt lideri Gülen ve örgüte bağlanmasının ve minnet duymasının işareti olan 2 adet “F” serisi olmak üzere toplamda 6 adet 1 dolar, 7 adet 2 dolar ve örgüt finansmanında kullanılan toplam 165.000 TL değerinde para ve malzeme ele geçirildi.

Özel kriptolu yazışma uygulamasından toplantı yerlerini belirlemişler

Gözaltına alınan şahısların cep telefonu incelemelerinde özel kriptolu yazışma uygulamasını kullandıkları ve bu uygulamadan “hizmet hareketi devam ediyor” şeklindeki mesajla konum paylaşarak örgütsel toplantı yerlerinin belirlendiği ve bu adreslerde toplantı yapıldığı tespit edildi.

Operasyonda 8 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 3 diş hekimi, 2 doktor, 1 ihraç üsteğmen, 1 avukat ve 1 dış ticaret mesleklerinden olan Hasan Kabınkara, Şahin İvriz, Ramazan Afyon, Hüseyin Katlandur, Mehmet Deniz, Hasan Korkmaz, Fatih Özge ve Fatih Ertekin çıkarıldığı mahkemece "terör ürgütüne finans sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.