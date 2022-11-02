Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale devam ediyor.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yanı sıra aralarında İstanbul'un da yer aldığı çevre illerden gelen çok sayıda ekip yangını söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın, yoğun çalışmalar sonucunda yaklaşık 10 saatte kısmen kontrol altına alındı.

Bu arada, dumandan etkilenen 12 kişiye hastanede müdahale edildiği, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, tesis yakınında bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yatılı yurdunda kalan 85 öğrenci tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Duman kenti kapladı

11 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın sonucu gökyüzünü yoğun duman kapladı.

Yangın nedeniyle gökyüzünü adeta bir bulut kümesi gibi kaplayan yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü.

Özellikle Nilüfer ilçesinin genelini kapsayan dumanın yanı sıra fabrika yakınındaki mahallelerde yangınla yayılan kül tabakaları görüldü.

Soğutma çalışması devam ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen ekipler, Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) faaliyet gösteren tekstil fabrikasındaki yangını tamamen söndürebilmek için çalışma yürütüyor.

Dumanı gökyüzünü kaplayan yangınla ilgili soğutma çalışmasına arazözlerin yanı sıra havadan helikopterle destek sağlanmaya başlandı.

Aynı yerleşkedeki Bursa Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz ise "Dünya Otomotiv Buluşmaları"nın tanıtım toplantısı öncesi yangınla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren Durmaz, firma sahiplerine ve çalışanlarına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Alevlere kısa sürede müdahale edildiğini, çevre illerden ekiplerin geldiğini belirten Durmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balıkesir, Adapazarı, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Çınarcık, Orman Genel Müdürlüğü ve Yalova Kimya'dan yangına müdahale için ekipler yardıma gelmiş. 'Yalova Kimya'nın kulesi 52 metre yüksekliğinde olduğu için çok faydasını gördük' diyor arkadaşlar. Komşu OSB'lerden imkanları olanlar gönderdiler, İstanbul'dan gelenler oldu. Toplam 300 araç, şoförler, bir de personeller aşağı yukarı 1000 kişi orada müdahale etti, etmeye çalıştı. Ham maddeleri petrokimya olduğu için yangını durduramıyorsunuz. Şu an yine içten içten yanıyor. Alev yok belki ama orada kalan malzemeler yanıyor."

Durmaz, can kaybının, yaralanmanın yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu ifade etti.

Alevlerin çevre fabrikalara sıçramasından endişe ettiklerini anlatan Durmaz, ekiplerin yoğun çabasıyla bunun önlendiğini sözlerine ekledi.

Hava kirliliği uyarısı

Yangının kontrol altına alınmasının ardından hava kirliliği uyarısında bulunuldu.

Nilüfer Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil farikasında başlayan yangının civara yayılmaması ve can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hava kirliliği izleme istasyonumuzdan aldığımız verilere göre yangının bulunduğu ve yayıldığı çevrede, başta partikül maddeler olmak üzere hava kirleticileri miktarında artış görülmüştür." bilgisine yer verildi.

Partikül maddeye maruz kalmanın hem kısa hem de uzun dönemde solunum ve kalp damar hastalıkları, astım atakları, solunumla ilgili rahatsızlıklarda ve hastaneye başvurularda artışa neden olabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Partikül maddeye maruz kalmak kalp damar hastalıkları, solunum hastalıkları ve akciğer kanserinden ölümlerde artışa yol açar. Nilüfer Belediyesi olarak vatandaşlarımızın partikül madde maruziyetine karşı astım, solunum yolu hastalıkları, kalp ve akciğer hastalığı olanlar başta olmak üzere, çocuklar ve yaşlılar gibi risk grubunda olanların, kirliliğin yoğun olduğu bölgede açık havada bulunmaktan mümkün olduğunca kaçınmalarını tavsiye ederiz. Yangının söndürülmesi ve can kaybı yaşanmaması için emek veren herkese teşekkür ederiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, yanan tekstil fabrikasını inceledi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde yanan fabrika alanında inceleme yaptı.

Soğutma çalışmasına devam eden ekipleri ziyaret ederek söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Aktaş, insansız hava aracıyla çekilen görüntüleri izledi.

Başkan Aktaş, gazetecilere, alevlerin tekstil fabrikasının bodrum katında başladığını ve polyester içerikli malzemelerin depolandığı zemin katta yangının büyüdüğünü söyledi.

Yangına kısa sürede müdahale ettiklerini belirten Aktaş, "İki tesellimiz var; birincisi herhangi bir can kaybının olmaması en büyük tesellimiz, ikincisi de olası çok büyük bir afet gerçekleşebilirdi. Valimize, tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarıyla, itfaiye teşkilatıyla burada." dedi.

Aktaş, söndürme çalışmalarına katılan tüm kurum ve kuruluşlara, personele teşekkür ederek herkese "geçmiş olsun" dileğini iletti.

Balıkesir, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Yalova'daki belediye itfaiyelerinden de takviye aldıklarını bildiren Aktaş, "Bugün Orman Genel Müdürlüğü de devreye girdi ve gelen helikopterle şu an su takviyesine gittiler İznik Gölü'ne. İnşallah ikinci uygulamayı tekrar yapacaklar. İlerleyen günlerde nedenleri, niçinleri, bundan sonra süreçte neler yapılabilir, bunlar araştırılacak." diye konuştu.