Şişli'de Kurtuluş Mahallesi'nde, polisin şüphe üzerine durdurmak istediği sürücü, kaçmak isterken polis memuruna çarptı.

Polis memurunu yaklaşık 400 metre kaputun üzerinde götüren sürücü, memurun inmesinin ardından kaçmaya devam etti. Kısa süreli takibin ardından lastiği patlayınca otomobilden inerek kayıplara karıştı.

Hafif yaralanan polis memuru ise hastanede tedavi altına alındı.

Otomobilde uyuşturucu madde bulundu

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından otomobil, detaylı inceleme için çekici ile emniyete götürüldü.

Polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.