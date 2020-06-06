Antalya'da karayolunda direksiyonu bırakıp ayağa kalkan sürücü kameralara yansıdı.

Seyir halindeyken kamyonet sürücüsü aracın direksiyonunu ve gaz pedalını bırakıp araç kapısını açtı. Cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda, arada yola bakan sürücü ayağa kalkarak kendisini çeken kişiye el salladı.