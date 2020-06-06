Haber Giriş: Kaynak: DHA
Direksiyonu bırakıp ayakta çevredekileri selamladı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da kamyonet sürücüsünün seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp yandan geçen araçtakileri selamlama görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Antalya'da karayolunda direksiyonu bırakıp ayağa kalkan sürücü kameralara yansıdı.
Seyir halindeyken kamyonet sürücüsü aracın direksiyonunu ve gaz pedalını bırakıp araç kapısını açtı. Cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda, arada yola bakan sürücü ayağa kalkarak kendisini çeken kişiye el salladı.
Etiketler: direksiyonu bırakan şoför antalya haberSon Güncelleme: 6 Haziran 2020 Cumartesi 17:54
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