Haber Giriş: Kaynak: AA
Diyarbakır'da 3 sokakta karantina uygulaması
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 3 sokak karantinaya alındı.
Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bölgesel karantina uygulamaları devam ediyor.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 5 Nisan Mahallesi ve Şeyh Şamil Mahallelerinde bazı vatandaşlarda koronavirüs tespit edilmesinin ardından 3 sokağın karantinaya alınmasına karar verdi.
[Fotoğraf: AA]
İlçedeki 3 sokak, polis ve zabıta ekipleri tarafından giriş çıkışlara kapatıldı. Filyasyon ekipleri, koronavirüs testi pozitif çıkanların temas ettiği kişilere de test yaptı.
Vatandaşların ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.
Etiketler: diyarbakır koronavirüs diyarbakır haberler covid-19Son Güncelleme: 6 Haziran 2020 Cumartesi 17:25
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